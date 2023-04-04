"Головний тренер Миная Володимир Богданович Шаран пропрацював в ФК Олександрія 11 років з невеличкою перервою. Вважаємо за обов'язок висловити свою позицію з цього приводу.

"Таких під**асів треба гноїти!": Шаран обіцяє суд журналісту, який говорив про договірняк Миная з Інгульцем

Володимир Богданович дуже тривалий час очолював головну команду нашого клубу. Тож я знаю дуже добре і його самого, і його підхід до роботи. Впевнений, що він ні за яких умов не пішов би на так званий "договірняк", про що вже кілька днів кричать у ЗМІ. Шаран високопрофесіональна людина, він завжди щиро та сумлінно ставиться до своєї справи. Будь-який програш дуже болісний для нього.

Адже кожний матч для Володимира Богдановича – справа честі. Тому усі ці наклепи – повна нісенітниця та спроба зловити хайп. Я переконаний, що події під час гри, помилки захисників Миная – це прикрий, незрозумілий збіг обставин, а не якісь цілеспрямовані дії", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Олександрії.

Нагадаємо, що Минай зі скандалом програв Інгульцю, забивши автогол та заробивши пенальті у власні ворота на останніх хвилинах зустрічі. Володимир Шаран вже встиг у грубій формі відреагувати на звинувачення журналіста Сергія Болотнікова, який заявив, що матч був "злитий".

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