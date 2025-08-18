Як повідомляє офіційний сайт Реал Ов'єдо, захисник Ерік Байлі підписав контракт з іспанським клубом терміном на два сезони.

Новачок Ла Ліги оголосив про підписання одразу двох іменитих форвардів – екс-нападник Португалії та наступник Яремчука

Центрбек приєднався до Реал Ов'єдо на правах вільного агента. Байлі виступав в Іспанії за Еспаньйол та Вільяреал, а потім приєднався до Манчестер Юнайтед майже за 40 мільйонів євро. У складі "червоних дияволів" захисник вигравав Лігу Європи.

У 2022 році на правах оренди приєднався до Марселя, але французи не захотіли викупити гравця, і він поїхав у Бешикташ. Сезон 2024/25 Байлі провів у Вільяреалі, зігравши лише у 12 матчах.

До слова, за Реал Ов'єдо у 2020 році виступав Андрій Лунін.

Вільяреал впевнено переміг Ов'єдо у матчі-поверненні Касорли в Ла Лігу – легенді влаштували овацію