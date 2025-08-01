У четвер, 31 липня, у другому кваліфікаційному турі Ліги Європи відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

АЕК Ларнака (Кіпр) – Целє (Словенія) – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Чакон, 43, Гарсія, 67 – Квесіч, 88

Гекен (Швеція) – Андерлехт (Бельгія) – 2:1 (перший матч – 0:1) (після серії пенальті – 4:2)

Голи: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 (п.) – Дольберг, 54 (п.)

Вилучення: Канате, 117 (Андерлехт, червона картка)

ЧФР Клуж (Румунія) – Лугано (Швейцарія) – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Сіньян, 96

Утрехт (Нідерланди) – Шериф (Молдова) – 4:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Єнсен, 27, Хореманс, 46, Віргевер, 56, Ель-Каруані, 89 – Одеде, 75

Легія Варшава (Польща) – Банік Острава (Чехія) – 2:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Нсаме, 54, Поєзний, 74 (аг.) – Прекоп, 15

Нереалізований пенальті: Бухта, 90 (Банік)

Хіберніан (Шотландія) – Мітьюлланд (Данія) – 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Бушірі, 105+2 – Осоріо, 94, Брумаду, 119

Брага (Португалія) – Левскі Софія (Болгарія) – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

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АЕК з Ларнаки після бойової нічиєю з Целє в першій грі здобув непросту перемогу в матчі-відповіді. Кіпріоти забили по голу у кожному з таймів, однак наприкінці зустрічі словенці відновили інтригу. АЕК зумів вистояти і пробився до 3-го кола відбору Ліги конференцій.

Шведський Гекен несподівано пройшов Андерлехт. Бельгійці їхали в гості маючи за плечима мінімальну перемогу. Шведи забили першими в середині тайму, однак відразу по перерві гості з пенальті відігрались. Все йшло за сценарієм Андерлехта, поки на 90+2 хвилині шведи не заробили і реалізували пенальті. Овертайми переможця не виявили й все вирішувалось у серії пенальті, де більше пощастило Гекену.

ЧФР Клуж вибив з подальшого розіграшу Лугано. Перший матч завершився безгольовою нічиєю, як і повторна гра. Хоча на початку другого тайму швейцарці й забили, однак гол не зарахували через гру рукою. У додатковий час екс-клуб Євгена Коноплянки зумів забити вирішальний гол, який і вивів його до наступного раунду.

Утрехт вдруге бив молдовський Шериф. Цього разу нідерландці відвантажили у ворота тираспольців чотири голи, отримавши одни у відповідь. 7:2 за сумою двох матчів – далі йде представник Ередивізі.

Варшавська Легія на своєму полі зі скрипом пройшла чеський Банік. Господарі пропустили ще до середини тайму і зважаючи на нічию у першому матчі (2:2) зобов'язані були терміново щось придумувати в атаці. Наприкінці тайму їм вдалось зрівняти, однак гол скасували через офсайд. По перерві поляки змогли відновити рівновагу без претензій від арбітра, а згодом гості забили самі собі, полегшивши життя Легії. На 90-й хвилині Банік міг переводити гру в овертайми, але Бухта з пенальті влучив у стійку.

Данський Мітьюлланд вибив шотландський Хіберніан. Команди розійшлись миром у першій грі й не змогли виявити сильнішого у матчі-відповіді. Забивати вони почали лише в овертаймах.Осоріо засмутив колишню команду Миколи Кухаревича вже на старті першої 15-хвилинки, однак господарі встигли відігратись ще до перерви. Все йшло до післяматчевої лотереї, однак на останній хвилині екс-клуб Артема Довбика зумів вирвати перемогу і пробився до наступного кола змагань.

За схожим сценарієм розвивалась дуель між Брагою та Левскі. Суперники не змогли відзначитись у жодному з матчів, тож все вирішувалось в екстра-таймах. Наварро на 104-й хвилині вивів португальців вперед, однак болгари зрівняли вже у наступній атаці. На жаль, взяття воріт було скасовано через офсайд, а більше Левскі забити не зміг.

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