Аль-Шабаб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Ясіном Адлі. Згідно з FootMercato, саудівський клуб заплатив за гравця 8 млн євро.

Адлі поставив підпис під трирічним контрактом з річним окладом у 7 млн євро. У Мілані він заробляв утричі менше.

У минулому сезоні француз виступав за Фіорентину на правах оренди. Він провів 26 матчів, в яких забив 4 м'ячі, зробив 6 гольових передач, заробив по одній жовтій і червоній картці.

Нагадаємо, що раніше за Аль-Шабаб виступав Георгій Бущан. Український воротар днями перейшов в Полісся.