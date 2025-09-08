Мілан і Аль-Шабаб майже домовилися про трансфер Адлі. Французькому півзахиснику було запропоновано трирічний контракт із зарплатою в 7 мільйонів євро за сезон – це втричі більше його нинішнього окладу, інформує FootMercato.

Бущан офіційно став гравцем Полісся

Ясін ще не прийняв остаточного рішення, але він схиляється до переходу. Він захищає кольори Мілана з 2022 року.

У минулому сезоні француз виступав за Фіорентину на правах оренди. Він провів 26 матчів, в яких забив 4 м'ячі, зробив 6 гольових передач, заробив по одній жовтій і червоній картці.

Нагадаємо, що раніше за Аль-Шабаб виступав Георгій Бущан. Український воротар днями перейшов в Полісся.

