Екс-керманич збірної Англії Ходдл виписаний зі шпиталю після серцевого нападу

Легендарний півзахисник лондонського Тоттенхема, колишній тренер "шпор" і збірної Англії Глен Ходдл почувається краще після перенесеного наприкінці жовтня серцевого нападу.

61-річний екс-гравець і тренер, а нині – телевізійний експерт покинув лондонську лікарню святого Варфоломія, повідомляє BBC.

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Ходдл пережив зупинку серця в студії телеканалу BT Sport 27 жовтня. Тоді його врятувала блискавична реакція працівників каналу, які знали як правильно користуватися дефібрилятором.

Під час ігрової кар'єри Глен Ходдл більше 10-ти років провів у лондонському Тоттенхемі, з яким двічі вигравав Кубок Англії, а також тріумфував у Кубку УЄФА 1983/84. Крім цього, англієць став чемпіоном Франції з Монако в сезоні 1987/88. На тренерський ниві Ходдл слави не отримав, проваливши роботу зі збірною Англії та в рідному Тоттенхемі.

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