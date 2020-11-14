Аутсайдер англійського Чемпіоншипа оголосив про зміни в менеджменті команди. До чергового туру чемпіонату Шеффілд Венсдей готуватиме новий головний тренер.

П'юліс – новий коуч "сов", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Валлійський фахівець спробує підняти Венсдей вгору після невдалого старту першості. 62-річний тренер передусім відомий своєю роботою зі Сток Сіті. Він очолював "гончарів" у 2006-2013 рр. і зумів зробити провінційний клуб одним із середняків АПЛ. Останнє місце роботи П'юліса – Мідлсбро, із яким валлієць попрощався навесні 2019-го.

До слова, Шеффілд Венсдей наразі посідає передостаннє місце в Чемпіоншипі. В активі "сов" 6 пунктів, а розпочали чемпіонат вони з -6 очок.

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