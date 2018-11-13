Екс-капітан збірної Єгипту отримав тюремний термін за несплату податків

Єгипетський суд покарав колишнього капітана національної команди Мохамеда Абутріка позбавленням волі через фінансові махінації.

Колишній півзахисник і капітан збірної Єгипту Мохамед Абутріка був засуджений до одного року тюремного ув'язнення і грошового штрафу за несплату податків, повідомляє youm7.com.

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За інформацією видання, Абутріка не платив податкові відрахування за зйомки в рекламних роликах. 40-річний ветеран також повинен буде виплатити штраф у розмірі 20 тисяч єгипетських фунтів (близько 1100 доларів) і податки на загальну суму близько 50 тисяч доларів.

Адвокат футболіста вже заявив, що гравець має намір оскаржити вирок.

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Абутріка завершив кар'єру в 2013 році, в складі збірної Єгипту провів 100 матчів, забив 38 голів і двічі виграв Кубок африканських націй (2006 і 2008). Також єгиптянин визнавався найкращим футболістом Африки, що виступав за африканський клуб (2006, 2008, 2012, 2013).