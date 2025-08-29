Перший капітан в історії збірної України Юрій Шелепницький прокоментував виступ "біло-синіх" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів (2:3 за підсумком двох матчів)..

– Сезон уже йде повним ходом, а в Динамо немає оптимального складу. Постійне перетасовування складу не дає потрібного результату. На жаль, у динамівців багато технічного браку та непорозумінь на полі.

– Проте цим складом Динамо виступає не перший сезон, і ці футболісти вже добре знають один одного...

– Знають, то знають, однак таке враження, і це підтверджується серйозними поєдинками, що ці хлопці тільки недавно познайомилися. Командний механізм Динамо не налагоджений. Звичайно, є в цьому і тренерська провина. Щодо футболістів, деякі динамівці відверто пересиділи в команді. Вони хочуть піти за кордон. Можливо, саме тому ми й не бачимо їхньої самовіддачі та вогнику в очах.

Так, початок матчу у виконанні Динамо був ідеальний. Швидкий гол та ігрова перевага "біло-синіх" у цілому збили настрій гостей абсолютно. Однак протягом матчу все це поступово почало втрачатися. Знову з’явилися прості помилки в передачах, знову почав нервувати й робити ляпи Нещерет. Була надія, що все ж заштовхають другий м’яч, але...

У Динамо є серйозна воротарська проблема, і про це не можна мовчати. Окрім того, "біло-сині" не можуть контролювати середину поля, тому й позиційні атаки не виходять – ефективність майже нульова. Креативу одного лише Буяльського для успіху замало, – цитує Шелепницького Footboom.

Нагадаємо, що Динамо вилетіло з Ліги Європи, поступившись у двоматчевому протистоянні Маккабі Тель-Авів. Тепер команда виступатиме в основному раунді Ліги конференцій.

