"Якщо команда набирає 3 очки, то це хороший тренер. Із Шовковським я не спілкуюся і не телефоную щодня, щоб запитати, як у нього справи на роботі. Для нього це нова історія.

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А оскільки він ще й воротарем був, то розуміє, що таке відповідальність. Він був останнім. За ним мінні поля, він не повинен був помилятися. А зараз він головний тренер, і розуміє, що це не питання для нього – стрес і все таке.

Зараз, як мені здається, важлива довіра президентів і менеджменту. Там має бути все дуже добре. А далі – це творча робота. Головне в команді – це відносини. Не кожного дня буде перемога. Коли перемог немає, потрібно дивитися, хто поруч із тобою. Це головне для тренера – команда, яка з тобою.

Хочу тільки побажати йому терпіння. Він працює у клубі, де щодня потрібно викладатися на максимум із ресурсом, який зараз є... Це нормально, криза буває у всіх. Із цими хлопцями вони працюють і є одними з претендентів на золото.

Зараз чемпіонат більш-менш середнього рівня, тому що пішли легіонери. Ми працюємо на тих хлопцях, які академії ДЮСШ підготували за ці роки, коли були іноземці. Зараз ми дивимося на продукти українського футболу, підготовлені за 3-4 роки до війни", – розповів Головко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Шовковський після приходу на посаду наставника Динамо здобув з командою максимальний результат, святкувавши 4 перемоги.

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