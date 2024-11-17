Колишній футболіст Адам Салай, який зараз працює в тренерському штабі збірної Угорщини, заспокоїв усіх, хто переживає за стан його здоров'я.

На старті матчу Нідерланди – Угорщина, який відбувся напередодні, довелося робити вимушену паузу. Асистенту наставника гостей стало зле, і його довелося ушпиталити. Цим тренером виявився Адам Салай.

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Угорця доставили в одну з амстердамських лікарень, де фахівці встановили, що загрози життю немає. Пізніше екс-капітан національної команди заспокоїв усіх, хто хвилювався за нього. "Дякую за численні повідомлення, зі мною все гаразд", – написав Салай у своєму Facebook.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі після гри додав: "Адам у свідомості, може говорити, ми бажаємо йому всього найкращого. Я не бачив у ньому нічого дивного, він мав абсолютно нормальний і здоровий вигляд. Це вдарило нас, як грім серед ясного неба".

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