Ніколя Шіндельхольц, який виступав за Базель та низку інших клубів Швейцарії, не зміг подолати важку хворобу.

Швейцарець помер після тривалої боротьби з раком легень. Ніколя Шіндельхольц є вихованцем Базеля, у складі якого пройшов усі вікові категорії. Головною командою в його кар'єрі став Тун, якому центральний захисник віддав 8 років (136 матчів, 4 голи).

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Також Шіндельхольц виступав за Арау та Люцерн. Був капітаном молодіжної збірної Швейцарії. Всі клуби, за які виступав екс-футболіст, висловили співчуття його родині.

Страшний діагноз Шіндельхольц дізнався два роки тому. У 2021-му змушений був завершити кар'єру футболіста, але так і не зміг подолати хворобу. У гравця залишилася дружина та четверо дітей.

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