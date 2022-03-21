Через кілька днів після сумнозвісного 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну – 35-річний гравець у Twitter оголосив, що готовий надати українським біженцям свою квартиру в місті Вааса. Нещодавно Спарв прихистив українську сім'ю – жінку з двома дітьми, повідомляє Inews.

Сам футболіст і його сім'я постійно мешкають у Празі, але після прийняття у свій дім українців Тім тимчасово повернувся на батьківщину, щоб допомогти їм з адаптацією. Наразі Спарв мешкає у своєї мами в маленькому селищі та всіляко сприяє біженцям.

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"Їхня поїздка з Києва до польського кордону тривала три дні, хоча зазвичай дорога займає 6 годин. Голова сім'ї залишився в Києві. Він IT-фахівець, тому не воює, та перебуває у відносній безпеці, якщо можна так сказати. Але їм все одно складно через ту невпевненість, що буде далі.

Коли я повідомив, що готовий прийняти біженців у своїй квартирі, отримав чимало повідомлень. Люди питали, чим можуть допомогти, адже теж хочуть долучитися. До мене зверталися друзі, знайомі, випадкові люди, питаючи, чи потрібен їм одяг, ліки, друзі, щоб піти кудись пограти у футбол. Тож вони дуже прагнули допомогти, і було чудово бачити таку солідарність", – заявив футболіст.

Зауважимо, Тім Спарв нещодавно завершив кар'єру гравця. Опорний півзахисник пограв за Саутгемптон, ГІК, Гройтер Фюрт, грецьку Ларису, Мідтьюлланд, Гронінген і низку інших клубів. За збірну Фінляндії провів 84 матчі, забив 1 гол.

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