Екс-капітан Шахтаря Попов увійшов до тренерського штабу Вернидуба в Зорі

Екс-капітан Шахтаря Сергій Попов буде працювати у луганській команді.

Зоря на офіційному сайті повідомила, що український фахівець Сергій Попов увійшов до тренерського штабу команди. При цьому Сергій Грицай залишився старшим тренером, а Григорій Ярмаш стане тренером по фізпідготовці команди.

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Раніше Попов працював у збірних України різних вікових категорій, а також очолював юнацькі та молодіжні команди Металіста та Шахтаря.

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