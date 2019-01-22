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Екс-капітан Шахтаря Попов увійшов до тренерського штабу Вернидуба в Зорі

19:44 791 Читать на русском
Екс-капітан Шахтаря Попов увійшов до тренерського штабу Вернидуба в Зорі
Сергій Попов / ФФУ

Екс-капітан Шахтаря Сергій Попов буде працювати у луганській команді.

Зоря на офіційному сайті повідомила, що український фахівець Сергій Попов увійшов до тренерського штабу команди. При цьому Сергій Грицай залишився старшим тренером, а Григорій Ярмаш стане тренером по фізпідготовці команди.

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Раніше Попов працював у збірних України різних вікових категорій, а також очолював юнацькі та молодіжні команди Металіста та Шахтаря.

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Теги
Сергій Попов Сергій Попов Зоря Зоря
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