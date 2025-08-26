Екс-капітан Реала офіційно став підопічним тен Хага
Уже колишній захисник мадридського Реала Лукас Васкес перебрався до німецької Бундесліги, де виступатиме за Байєр.
Байєр на офіційному сайті повідомив про перехід Лукаса Васкеса на правах вільного агента. Контракт із екс-гравцем Реала розрахований на 2 роки і виступатиме під 21-м номером.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження своєї кар'єри в Байєрі. У клубі, про який мені багато розповідали тренер Хабі Алонсо і мій давній партнер по команді – Дані Карвахаль. Розмови з керівниками клубу стали підтвердженням того, що мені розповідали: Байєр абсолютно орієнтований на перемогу, голодний до успіху і націлений на найвищі цілі. Ця позиція збігається з моїми уявленнями, і я з нетерпінням чекаю на можливість прагнути до нових успіхів разом з Леверкузеном", – поділився Васкес у першому коментарі після завершення трансферу.
Нагадаємо, Лукас Васкес приєднався до Реала у 2007 році, коли йому було всього 16, і пройшов усі рівні молодіжної системи мадридців. Після оренди в Еспаньйолі він дебютував за першу команду "вершкових" у вересні 2015 року. Відтоді Васкес провів за Реал 402 матчі, виграв 23 титули (5 ЛЧ, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, один Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії), а також дослужився до звання одного з капітанів.
