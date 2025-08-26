Байєр на офіційному сайті повідомив про перехід Лукаса Васкеса на правах вільного агента. Контракт із екс-гравцем Реала розрахований на 2 роки і виступатиме під 21-м номером.

Реал попрощався з легендою, який виграв купу титулів – лише Лунін та Мбаппе прийшли на церемонію

"Я з нетерпінням чекаю на продовження своєї кар'єри в Байєрі. У клубі, про який мені багато розповідали тренер Хабі Алонсо і мій давній партнер по команді – Дані Карвахаль. Розмови з керівниками клубу стали підтвердженням того, що мені розповідали: Байєр абсолютно орієнтований на перемогу, голодний до успіху і націлений на найвищі цілі. Ця позиція збігається з моїми уявленнями, і я з нетерпінням чекаю на можливість прагнути до нових успіхів разом з Леверкузеном", – поділився Васкес у першому коментарі після завершення трансферу.

Нагадаємо, Лукас Васкес приєднався до Реала у 2007 році, коли йому було всього 16, і пройшов усі рівні молодіжної системи мадридців. Після оренди в Еспаньйолі він дебютував за першу команду "вершкових" у вересні 2015 року. Відтоді Васкес провів за Реал 402 матчі, виграв 23 титули (5 ЛЧ, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, один Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії), а також дослужився до звання одного з капітанів.

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм