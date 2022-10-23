Гарі Невілл, який пліч-о-пліч виступав із Кріштіану Роналду в МЮ, вважає, що настав час для прощання.

"Небагато вболівальників Манчестер Юнайтед зараз поставили б Роналду до стартового складу. Команді краще без нього – вони забивають більше голів і набирають більше очок без нього. Нинішній Манчестер Юнайтед є кращою командою без Кріштіану.

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Як на мене, в Еріка Тен Хага не було іншого виходу. Це вже вдруге Роналду залишив стадіон до фінального свистка. Це неприйнятно.

На мою думку, єдине, що можуть зробити клуб і Роналду – зустрітися наступного тижня і припинити співпрацю. Закінчіть усе це, або укладіть перемир'я до кінця чемпіонату світу, після чого попрощайтеся. Це має закінчитися.

Очевидно, що Кріштіану вже не є тим великим гравцем, яким був раніше. Роналду не може змиритися з тим, що більше не є зіркою в команді Манчестер Юнайтед, тому йому доведеться піти. Ось і все", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, 37-річний Роналду відмовився вийде на заміну в матчі АПЛ проти Тоттенхема. За це Ерік Тен Хаг відсторонив його від тренувань з першою командою і не взяв на гру з Челсі. Також нападник заплатить штраф у сумі близько мільйона фунтів.

Угода Кріштіану з МЮ чинна до літа 2023-го. У поточному сезоні Роналду зіграв 8 матчів АПЛ, забив 1 гол (у всіх турнірах – 12 поєдинків, 2 голи, 1 асист).

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