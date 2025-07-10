Аякс на офіційному сайті повідомив про достроковий розрив контракту з 35-річним англійцем. Угода була розрахована ще на сезон, однак Хендерсон попросив відпустити його вже зараз, і амстердамці пішли йому назустріч.

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Півтора року тому ветеран переходив до Аякса також на правах вільного агента, розірвавши контракт зі саудівським Аль-Іттіфаком. Хендерсон відіграв у футболці амстердамців 57 матчів, оформив 1 гол + 9 асистів та встиг дослужитися до звання капітана. Команда драматично віддала титул чемпіона Нідерландів, розгубивши на фініші 9 очок переваги над ПСВ.

"Я хотів би висловити свою безмежну вдячність усім, хто пов’язаний з Аяксом, за те, що вони надали мені можливість представляти цей неймовірний бренд протягом останніх кількох років. Грати за цей клуб було саме по собі честю. Мати привілей бути його капітаном було ще більшою честю. Я шкодую лише про те, що ми не досягли більшого успіху для дивовижних уболівальників. Вони заслуговують на те, щоб знову святкувати великі титули, і я впевнений, що цей час скоро настане.



Мене та мою родину так радісно прийняли не лише в клубі, а й у чудовому місті Амстердамі. Ми завжди будемо вдячні за це. Через трагічні події минулого тижня та жахливу втрату мого колишнього товариша по команді Діогу Жоти та його брата Андре Сілви зараз не варто говорити чи робити щось більше, ніж поділитися цією короткою заявою. Однак я повністю усвідомлюю, що винен цьому клубу, своїм товаришам по команді та вболівальникам більш повну та особисту подяку. Звичайно, я зроблю це, коли настане доцільніший час. А поки що я хочу ще раз висловити свою вдячність Аяксу, а також усім, з ким я не мав можливості особисто поговорити вчора, усім вам, хто робить цей клуб таким особливим", – сказав Хендерсон у прощальному слові.

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