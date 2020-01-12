Екс-капітан Хоффенхайма Фогт перейшов у Вердер через конфлікт з тренером

Бременський Вердер, аби втриматись у Бундеслізі, вирішив попрацювати на трансферному ринку.

Захисник Хоффенхайма Кевін Фогт став гравцем Вердера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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28-річний футболіст проведе залишок сезону у стані "зелено-білих" на правах оренди. Фогт не приймав участі в останніх матчах Хоффенхайма через конфлікт з наставником команди Альфредом Схрьодером. З тієї ж причини він відмовився і від капітанської пов'язки.

У поточному сезоні Фогт провів за Хоффенхайм у Бундеслізі 11 ігор, результативними діями не відзначався.

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