Тарас Михалик вирішив зняти бутси з цвяха і гратиме відтепер у медійній лізі.

Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик гратиме за Ruh Media Team, повідомляє клубна прес-служба.

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Нагадаємо, 41-річний Михалик завершив професійну кар'єру у 2020 році. Він виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, московський Локомтив та Волинь. Також грав за аматорський Вотранс.

Після завершення кар'єри футболіста входив до тренерського штабу Волині-2 та Волині.

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