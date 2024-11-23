Екс-капітан Динамо, який виступав у Росії, відновив кар'єру футболіста – він не грав останні 4 роки
10:12 - Читать на русском
Тарас Михалик вирішив зняти бутси з цвяха і гратиме відтепер у медійній лізі.
Колишній захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик гратиме за Ruh Media Team, повідомляє клубна прес-служба.
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Нагадаємо, 41-річний Михалик завершив професійну кар'єру у 2020 році. Він виступав за київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, московський Локомтив та Волинь. Також грав за аматорський Вотранс.
Після завершення кар'єри футболіста входив до тренерського штабу Волині-2 та Волині.
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