– Миколо, ти вирішив завершити кар’єру зараз. Але в який момент ти прийшов до цього рішення?

– Насамперед, це рішення не було якимось спонтанним, це рішення було виношеним. Всерйоз я почав розглядати таке рішення після завершення кар’єри в Туреччині. Але з плином часом я зрозумів, що був ще неготовий, хотів ще пограти. Були якісь нюанси, які не давали мені ухвалити рішення їхати кудись та грати у футбол. Я хотів бути вдома, хотів бути з сім’єю і так далі. І це призупинило певний етап моєї кар’єри як гравця.

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– У Красаві тобі запропонували посаду спортивного директора. Чому саме ця посада?

– Я радий, що цей досвід є в моєму житті. Зробив певні висновки та рухаюсь далі. 17 січня, на свій день народження я зустрівся з президентом, сказав свою думку і ми ухвалили рішення, що закінчую кар’єру гравця. Мені потрібно було зробити цей крок в майбутнє. Я хочу займатися агентською діяльністю, цілі великі, але хочу все робити поступово, набиратися досвіду, вчитися. Президент запропонував мені посаду спортивного директора, що було для мене сюрпризом. Я людина відповідальна та хочу не рахуватися, а бути, – резюмував Морозюк у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, рік тому Морозюк підписав контракт з Чорноморцем, але так і не зміг дебютувати через повномасштабне вторгнення Росії. Перед завершенням кар'єри 35-річний екс-капітан Динамо ще відбігав 14 матчів за Красаву. Клуб належить екс-форварду збірної Росії Євгену Савіну, який був змушений тікати з держави-терориста і заявляти команду у другий дивізіон Кіпру. Саме тут Морозюк спробує себе в ролі функціонера.

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