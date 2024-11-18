– Після гри проти Грузії мав розмову з Віталієм Кварцяним і він просто спопелив Довбика. Як Вам гра і поточна форма Артема?

– Читав це інтерв’ю. Скажу так: завжди легко говорити, сидячи на дивані. Пан Кварцяний – шанований спеціаліст, сам грав, тренував. Якби таке наговорила людина, яка не грала у футбол, то була б геть інша справа, а так… От сказав він, що Довбик може скотитися до рівня аматорської команди. Повна маячня.

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Всі від нього чекають голів, бо він – Пічічі. Артем – футболіст високого рівня, а те, що в нього не дуже виходить у збірній, так на те є і суб’єктивні, і об’єктивні причини.

– Наприклад?

– У Жироні на нього грала вся команда, тому й така результативність була. Влітку він змінив команду та чемпіонат. Іспанія й Італія – різні першості. Різні Ла Ліга та Серія А. Різна культура. Не може сказати, що у нього нині в Ромі все прямо супер, але він старається, забиває. Потроху він звикає до нових партнерів, до команди.

А у збірній Довбик, як відрізаний. Взагалі без м’яча грає. І що він має робити? Сам брати й обігрувати половину команди-суперника і забивати гол? Треба трошки заспокоїтися. Всі ми хочемо, щоб Україна всіх обігрувала, а Довбик в кожній грі забивав по три голи. І я не виключення. Та, як на мене, краще Артема нині підтримати, а не тиснути на нього, – поділився Михалик в інтерв'ю Українському футболу.

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