Феміда зобов'язала "баранів" виплатити хавбеку понад 2 млн євро компенсації, повідомляє Daily Mail.

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На момент звільнення з Дербі ірландець мав ще 21 місяць за контрактом. Кіо тоді орієнтовно заробляв 1,5 млн євро на рік. Менеджмент Каунті незадоволений рішенням суду та вже готує апеляцію.

Нагадаємо, що восени 2019-го Річард Кіо потрапив у лікарню, а його партнери – під суд після п'яної ДТП. Ветеран тоді отримав важку травму коліна та пропустив майже рік.

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