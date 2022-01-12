Захисник Лоран Кошельни зовсім не так уявляв собі повернення до рідної Франції.

Бордо перевів 36-річного оборонця у дубль, повідомляє L’Équipe.

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Керівництво клубу розчароване ставленням ветерана, який не виконує обов'язки лідера. Ще раніше його позбавили капітанської пов'язки. Кошельни порадили шукати нове місце роботи до завершення зимового вікна. Оборонець виступає за Бордо з літа 2019 року – тоді він влаштував демарш в лондонському Арсеналі, де також був капітаном.

Додамо, що жирондинці йдуть на 17-й сходинці таблиці Ліги 1, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

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