Напередодні у пресі з'явились чутки, що колишній півзахисник збірної України може працевлаштуватись в одеському клубі. Йому нібито пропонували місце у новому тренерському штабі.

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Кирило вже спростував цю інформацію. "Вперше про це чую. Останнім часом стільки чуток різних ходить. Особливо багато зараз їх пов'язано з Чорноморцем. Виходить, що тепер вони дісталися і до мене", – цитує Ковальчука Meta-ratings.

Нагадаємо, Кирило у лютому минулого року завершив кар'єру футболіста. Останнім його клубом був казахський Ордабаси, а в Україні він пограв за Чорноморець, Металіст і Таврію-Сімферополь.

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