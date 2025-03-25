Екс-півзахисника Манчестер Сіті Джоуї Бартона визнано винним у побитті своєї дружини, повідомляє Mirror. Інцидент стався 2021 року, але слухання завершилися лише зараз. Суд встановив, що Бартон наніс дружині декілька ударів по обличчю, завдавши їй серйозних травм.

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Отож, за рішенням суду Бартона було визнано винним. Екс-футболіст отримав 12 тижнів умовного терміну. Таке рішення пояснюється тим, шо як Джої, так і його дружина Джорджія, в момент інциденту були в стані алкогольного сп’яніння.

До речі, під час слухання Джорджії Бартон не вдалося підтвердити факт того, що всі її травми – це наслідок ударів Джої. Зокрема, припускалося, що левова частка ушкоджень спричинена падіннями жінки через алкогольний стан.

Сам же Бартон заявляв, що не здійснював фізичне насилля над обраницею. Цікаво, що екс-півзахисник був заарештований тої ж ночі в їхній спальні. При цьому, відразу було зафіксовано факт того, що 42-річний чоловік був п’яним.

Нагадаємо, у складі Манчестер Сіті з 2002 по 2007 рік він зіграв 150 матчів та забив 15 голів.

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