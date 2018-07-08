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Екс-хавбека Арсенала Ебуе арештували за підпал

19:52 242 Читать на русском
Екс-хавбека Арсенала Ебуе арештували за підпал
Еммануель Ебуе / Фото: Sky Sports

Друзі екс-футболіста занепокоєні його психічним здоров'ям.

В Англії заарештували колишнього захисника лондонського Арсенала Еммануеля Ебуе, він був затриманий поліцією за підпал і непристойні лайки, повідомляє видання Mirror.

"У Туреччині я заробив 8 млн євро, 7 млн із них переказав додому". Як Еммануель Ебуе від фіналу ЛЧ скотився на саме дно

Друзі 35-річного івуарійця турбуються за психічне здоров'я Ебуе. Вони також не впевнені, що колишній футболіст може дозволити собі юридичний захист, так як він виявився збанкротілим після розлучення.

Нагадаємо, що Еммануель Ебуе відіграв за Арсенал 214 матчів з 2004-го по 2011-й роки. Він залишився без команди після відходу з Сандерленда в квітні 2016 року. За "чорних котів" Ебуе так і не зіграв жодного матчу.

Теги
Англія Еммануель Ебуе Еммануель Ебуе
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