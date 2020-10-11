"Після поразки з великим рахунком від Франції, в поєдинку з Німеччиною збірна України хотіла реабілітуватися. Це було видно. "Синьо-жовті" побудували гру в другій зоні, щоб легше виходив швидкий вихід з оборони в атаку. І не раз це спрацьовувало, але якби в кінцевій фазі виходило краще розпорядитися м'ячем, то результат цілком міг би бути іншим, враховуючи ще й помилки суперника в обороні.

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У першому таймі команда Андрія Шевченка виглядала компактно. Шкода тільки, що, по суті, перший небезпечний момент біля наших воріт завершився пропущеним м'ячем. Сталася, вважаю, якась розслабленість.

Навіть попри ослаблений склад, а тепер ще й без дискваліфікованого Маліновського, збірна України все одно може стрибнути вище голови. Нам втрачати нічого. Думаю, головне завдання полягає в тому, щоб краще підготуватися до матчів чемпіонату Європи, хоча хотілося б затриматися і в елітному дивізіоні Лізі націй... Упевнений, що в зустрічі з іспанцями збірна України постарається зіграти вище за свої можливості. Всі чекають від наших хлопців позитивного результату", – резюмував Ковальов у коментарі Команда№1.

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