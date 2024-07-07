Півзахисник Ігор Харатін став гравцем Колоса, повідомляє ТаТоТаке. Він приєднався до команди на правах вільного агента. Контракт гравця з клубом розрахований на два роки.

Колос оголосив про контракти з форвардом і "унікальним" голкіпером, який пограв у Європі

Раніше в Ігоря була пропозиція переїхати до чемпіонату Казахстану. Послуги 29-річного українця були запропоновані казахському клубу Єлімай, адже той хоче підсилити півзахист команди.

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. В лютому 2024-го став гравцем Дунайскої Стреди, яку покинув 30 червня у статусі вільного агента. За збірну України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч.

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