Колишній футболіст збірної України Євген Левченко засвітився у крутій компанії на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Український екс-півзахисник наразі працює президентом профспілки футболістів Нідерландів. Левченко був присутнім на матчі "ораньє" проти Туреччини (2:1).

Куман оцінив вихід Нідерландів у півфінал Євро-2024 – він назвав команду, з якою хоче зіграти у фіналі турніру

У своїх соцмережах хавбек поділився світлиною з Веслі Снейдером, Роном Вларом, Ароном Вінтером та Гералдом Ваненбургом. Всі в різні роки грали за збірну Нідерландів, а Вінтер та Ваненбург представники покоління, яке вигравало чемпіонат Європи у 1988 році.

Нагадаємо, що Нідерланди вперше з 2014 пробилися у півфінал великого турніру. Команда Кумана зіграє проти Англії 10 липня.

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною