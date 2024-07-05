Екс-хавбек збірної України отримав несподіваний варіант продовження кар'єри за кордоном
Ігор Харатін близький до переїзду у чемпіонат Казахстану.
Український півзахисник Ігор Харатін може перейти в Єлімай, повідомляє Sport Plus Qazaqstan.
Екс-захисник Полісся офіційно перебрався у Першу лігу
За інформацією джерела, послуги 29-річного українця були запропоновані казахському клубові, адже той хоче підсилити півзахист команди.
До слова, нині Єлімай у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану йде з 19-ма очками п'ятим (після 12 матчів).
Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. В лютому 2024-го став гравцем Дунайскої Стреди, яку покинув 30 червня у статусі вільного агента. За збірну України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч.
Раніше повідомлялось, що головним претендентом на Харатіна є Колос.
Карпати розбили Минай, Рух врятувався з європейським середняком, Вірт постраждав від екс-команди: спаринги клубів УПЛ