Український півзахисник Ігор Харатін може перейти в Єлімай, повідомляє Sport Plus Qazaqstan.

Екс-захисник Полісся офіційно перебрався у Першу лігу

За інформацією джерела, послуги 29-річного українця були запропоновані казахському клубові, адже той хоче підсилити півзахист команди.

До слова, нині Єлімай у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану йде з 19-ма очками п'ятим (після 12 матчів).

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. В лютому 2024-го став гравцем Дунайскої Стреди, яку покинув 30 червня у статусі вільного агента. За збірну України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч.

Раніше повідомлялось, що головним претендентом на Харатіна є Колос.

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