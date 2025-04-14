Прес-служба казахського Ордабаси повідомила про припинення співпраці з українським півзахисником Євгеном Макаренком. Деталі розірвання угоди не розголошуються, однак наш земляк залишив під постом про свій відхід цікавий меседж.

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"Дякую всім за час у клубі. Шкода, що прощання виявилося не таким, яким могло б бути. Іноді формулювання "за згодою сторін" – це просто зручна ширма. Бажаю команді стабільності та чесності у майбутньому. Дякую тим, хто був поряд по-справжньому", – написав Макаренко.

Нагадаємо, 33-річний Макаренко – вихованець Динамо (за першу команду виступав у 2012-2017 роках). Відправлявся в оренду у закарпатську Говерлу. У серпні 2017 року перебрався за кордон, де виступав за бельгійські Кортрейк та Андерлехт, а також угорський Фехервар.

До Ордабаси приєднався влітку 2023 року у статусі вільного агента (у 44-х матчах забив 4 голи та віддав 2 асисти). Також в його доробку 15 матчів за національну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, раніше Ордабаси покинули ще двоє українців – нападник Артем Бесєдін, який зараз виступає за чеський клуб Лішень та захисник Ігор Пластун, який перейшов до бельгійського Ейпена.

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