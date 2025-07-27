У 2-му турі чемпіонату Польщі Лехія на своєму полі поступилась Леху (3:4). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів на "Футбол 24".

Польща, Екстракляса, 2-й тур

Лехія Гданськ – Лех – 3:4

Голи: Бобчек, 22, 30, 87 – Тордарсон, 48, Шимчак, 55, Скрипчак, 64, Ішак, 70

Нереалізований пенальті: Ісхак, 13 (Лех)

Кухаревич відзначився голом за Слован у другому матчі поспіль

У другому турі польської Екстракляси гданська Лехія приймала чинного чемпіона країни – Лех. Вже до середини тайму господарі сенсаційно перемагали суперника з рахунком 2:0 – дублем відзначився Бобчек (на 13-й хвилині гості не реалізували пенальті). Одразу по перерві Лех скоротив відставання, а згодом забив ще тричі. На останніх хвилинах Лехія відродила інтригу, однак зачепитись бодай за нічию так і не змогла.

Приємно, що черговою результативною дією відзначився український півзахисник Іван Желізко – він віддав елегантний пас за спини захисників та Бобчека, допомігши останньому оформити хет-трик.

До слова, у складі гданців, окрім Желізка, весь матч на полі провели ще два українці – захисник Максим Дячук (обидва заробили по "гірчичнику") та форвард Богдан В'юнник (відіграв 73 хвилини).

Після 2-х турів Лехія в турнірній таблиці Екстракляси йде на останній сходинці без очок.