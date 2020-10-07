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Другу половину минулого сезону Бен Арфа провів за Вальядолід, однак не зміг закрпитися в Іспанії – всього 5 матчів без жодної результативної дії. Тепер іменитий хавбек вирішив додати ще один клуб у свою французьку колекцію. Раніше він встиг пограти за Ліон, Марсель, Ніццу, ПСЖ та Ренн.

Додамо, що в активі Бен Арфа також є 15 поєдинків і 2 голи за національну збірну Франції.

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