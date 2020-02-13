Екс-хавбек Волині зізнався, що відмовив клубам Німеччини та Франції заради переїзду в Китай

Колишній півзахисник луцької Волині Ерік Бікфалві розповів, де міг грати після виступів у чемпіонаті України.

"У мене був варіант поїхати в чемпіонат Франції, Німеччини після України, але я пішов в Китай. Можливо, і зараз буде варіант, в футболі все можливо. Але мені 33. Треба довіряти молодим, я дебютував у вищій лізі Румунії у 18 років, в ідеалі так повинно бути з кожним гравцем. Якщо, звичайно, він відповідає рівню команди.

Рівалдо виділив два чемпіонати, заради яких Мессі може покинути Барселону

В Китай зараз не поїду. Через два роки син в школу піде, важко буде. У Дубай можна, там більш європейський менталітет. А в Китаї я вже бував, не сподобалося. У США, Австралію теж добре, там сім'ї легше буде.

У Китаї важко, було перші два тижні цікаво, все нове, а потім складно стало. Їжа вся жирна, одноманітна. Якось нагодували змією, а я подумав, що курка. Ще личинки пропонували, я спробував – гидота. А воротарі їх наминали, як горішки! Протеїну, кажуть, там багато", – сказав Бікфалві у коментарі Футбольний БлокЪ.

"Давай сюди ящик горілки, ми ж перемогли Динамо!": вісім феєричних історій про Кварцяного