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Екс-хавбек Волині забив в Росії гол на премію Пушкаша: "Так ніколи не відзначались Мессі та Роналду"

14:50 1271 Читать на русском
Екс-хавбек Волині забив в Росії гол на премію Пушкаша: "Так ніколи не відзначались Мессі та Роналду"
Бікфалві святкує супергол

Хавбек Урала Ерік Бікфалві "намалював" cправжній витвір мистецтва у матчі 3-го туру РФПЛ проти московського Динамо.

На 54-й хвилині матчу румунський хавбек дивовижним чином обробив м'яч після передачі Дімітрова, обіграв суперника, а другим дотиком злету влупив у ближній кут без шансів для воротаря.

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Супергол екс-гравця Волині міг принести Уралу першу перемогу в сезоні, однак єкатеринбуржці дозволили Динамо відігратись за п'ять хвилин до кінця регламентованого часу гри (1:1).

Іспанське видання AS вважає, що Бікфалві повинен бути номінований на премію Пушкаша: "Мессі та Роналду ніколи так не забивали".

Відзначимо, що свого часу Бікфалві міг опинитись в донецькому Шахтарі. Луческу був дуже зацікавлений у придбанні румуна, але переговори між клубом та гравцем не увінчались успіхом.

У складі Волині Віталія Кварцяного Бікфалві провів три сезони, зіграв 78 матчів та забив 28 голів.

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Відеоновини Головне Фантастичні голи Ерік Бікфалві Ерік Бікфалві Динамо Москва Динамо Москва Урал Урал Росія
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