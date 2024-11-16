Український хавбек В'ячеслав Танковський знайшов собі нову команду, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, 29-річний футболіст приєднається до Зорі, з якою уже декілька днів підтримує форму.

Нагадаємо, Танковський – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру у 2012-му. На контракті у донецькому клубі перебував дев'ять років. Виступав в оренді за Зорю, Маріуполь та київський Арсенал. У серпні 2021-го перейшов у Металіст (на другу частину сезону В'ячеслава позичав СК Дніпро-1). До Полісся приєднався влітку 2023-го, ставши ключовим гравцем команди. Минулого сезону провів за житомирців 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 голи й віддав 2 асисти.

Після приходу на тренерський місток Імада Ашура Танковський виявився зайвим і 6 вересня покинув клуб. З того часу перебував у статусі вільного агента. Раніше повідомлялось, що гравця хоче неназваний ізраїльський клуб. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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