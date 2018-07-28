Бернард і Мілан ведуть перемовини – може бути знаковий трансфер

Колишній хавбек Шахтаря обирає серед кількох топових чемпіонатів Європи. Бернард може перейти в Мілан.

Бразильський вінгер, який мже зіграти на правому чи лівому фланзі, веде переговори не тільки з Челсі та Ліверпулем. La Repubblica відзначає, що у 25-річного півзахисника є іспанський паспорт, відтак його не стосуватиметься жорсткий ліміт Серії А на гравців без громадянства ЄС.

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Мілан цікавився бразильцем ще кілька тижнів тому, але зміна власників відволікла від трансферних питань. За інформацією Premium Sport, Бернард вимагає зарплату в 3,5-4 млн євро на рік плюс декілька мільйонів бонусів за саме підписання контракту, адже вже місяць є вільним агентом після відходу з Шахтаря.

У понеділок, 30 липня, представник гравця, який уже провів перемовини з Челсі, зустрінеться з директором "россонері" Леонардо. Бернард може стати першим трансфером нової епохи Мілана, адже у клубу знову змінилися власники і боси. Леонардо сподівається дещо зменшити фінансові апетити гравця, якого на Трансфермаркт оцінюють у 16 млн євро.

У своєму останньому сезоні за донецький клуб бразилець забив 10 голів і віддав 4 гольові паси у 29 матчах.

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