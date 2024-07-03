Український півзахисник В'ячеслав Чурко продовжить кар'єру у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Скрипник влаштував грандіозну чистку в Металісті 1925 – з клубу попросили одразу 8 гравців

31-річний футболіст перебрався до харківського клубу у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 2 сезони. У команді Віктора Скрипника гравець виступатиме під 11-м номером.

Нагадаємо, Чурко – вихованець Шахтаря, на контракті у якому перебував до липня 2021 року. За цей час встиг пограти за Закарпаття, Маріуполь, Металіст, угорську Академію Пушкаша, італійський Фрозіноне та Колос. З літа 2021-го став повноцінним гравцем ковалівців. Відправлявся в оренду в угорський Мезекевешд.

В липні 2022-го перейшов у Зорю, де за версією клубу був одним з ініціаторів бойкоту (через серйозну заборгованість керівництва перед футболістами). Минулого сезону провів за "чорно-білих" 25 матчів (3 асисти). Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками минулої першості Металіст 1925 фінішував у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці і вилетів у нижчий дивізіон. У новому сезоні Скрипник і Ко боротимуться за повернення в еліту у Першій лізі.

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