33-річний екс-півзахисник Олександрії та Вереса Владислав Нехтій віднині гратиме у складі запорожців, повідомляє прес-служба Металурга.

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Умови контракту досвідченого гравця поки невідомі. Крім того, немає інформації щодо фінансових деталей угоди. До слова, Нехтій є не просто екс-футболістом УПЛ. Свою кар'єру Владислав починав в академії донецького Шахтаря.

Що ж до виступів у Першій лізі, де і грає його нова команда, то Владислав теж має хороший досвід. Зокрема, у першій частині сезону він відзначився чотирма гольовими передачами за Кудрівку, яка фінішувала в Групі А Першої ліги на 5 місці.

Металург же розташувався на 3-й сходинці групи Б, маючи у своєму доробку 17 залікових пунктів.

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