Екс-хавбек Шахтаря Фред став найшвидшим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні

Півзахисник збірної Бразилії Фред, який свого часу захищав кольори донецького Шахтаря, встановив неймовірне досягнення у своєму клубі.

Півзахисник "червоних дияволів" Фред в останньому поєдинку англійської Прем’єр-ліги проти Евертона (1:1) продемонстрував найвищу швидкість серед усіх гравців Манчестер Юнайтед у поточному сезоні, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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В одному з ігрових епізодів Фред розвинув швидкість 37,29 кілометрів на годину, що дозволило бразильцю обійти у рейтингу найбільш швидкісних футболістів команди – колишнього "спринтера" Маркуса Рашфорда (36,32 км/год) і його найближчого переслідувача Даніела Джеймса (35,7 км/год).

Відзначимо, що у поточному розіграші АПЛ на рахунку Фреда, який з 2013 по 2018 рр. виступав за донецьку команду, 13 матчів.

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