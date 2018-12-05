Екс-хавбек Шахтаря Іванісеня пригадав роботу під керівництвом Луческу

Колишній хавбек Шахтаря та Іллічівця (Маріуполя) Дмитро Іванісеня розповів про співпрацю з Мірчею Луческу.

"Коли я не грав, були важкі часи для Шахтаря, тому що купували дуже кваліфікованих гравців, як і зараз. Але Луческу тоді менше довіряв молодим гравцям, він більше довіряв тим, хто тоді і зараз грають в Шахтарі.

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А коли я пішов в оренду в Іллічівець, тоді якраз Шахтар змінив вектор на те, щоб молоді гравці з академії більше вливалися в основний склад.

Луческу дуже строгий, любить дисципліну. У нього дуже багато чому можна навчитися, це сильний тренер. Коли були тренування, збори, спаринги, намагався все, що він говорить, почути, запам'ятати, і втілити на полі", – сказав Іванісеня SportTravelerUA.

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