Відомий український півзахисник Володимир Прийомов продовжить кар'єру у Таврії-Сімферополь, повідомляє офіційний сайт команди.

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Деталі угоди не повідомляються. Нагадаємо, останнім клубом 36-річного гравця були Балкани, які він залишив у грудні. В осінній частині сезону Володимир став найкращим бомбардиром команди, забивши 11 голів.

До слова, Прийомов насамперед відомий виступами за Шахтар, донецький та запорізький Металурги, Кривбас, Металіст, Чорноморець, Олександрію та інші українські та закордонні клуби.

На зимову паузу Таврія-Сімферополь пішла на сьомій сходинці групи Б Другої ліги, маючи у своєму активі 30 очок.

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