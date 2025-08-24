Екс-хавбек Руха оформив переможний гол у європейському чемпіонаті – українець забив у другому матчі поспіль (ВІДЕО)
Колишній футболіст Руха Іван Брікнер покращив свою результативність, оформивши чергову результативну дію.
Болгарія, Друга ліга
Фратія – Своге – 2:1
Голи: Марінов, 19, Брікнер, 50 – Гелін, 34
Екс-гравець Руха забив у європейському чемпіонаті – його команда іде на першому місці (ВІДЕО)
Фратія дуже впевнено стартувала у чемпіонаті Болгарії, вигравши всі п'ять матчів. Проти Своге перемогу приніс Брікнер, який оформив переможний гол на 50 хвилині.
Варто зауважити, що український півзахисник забиває у другій зустрічі поспіль за Фратію. Він відзначався також у грі проти Марека. До слова, Брікнер не єдиний українець в команді. У складі Фратії перебуває голкіпер Геннадій Ганєв, але він спостерігав за грою з лави запасних.
Іван Брікнер виступав раніше за Суми, донецький Олімпік, Рух, Львів, Альянс, а також пограв у Казахстані та Польщі, перш ніж опинитися в Болгарії.