Болгарія, Друга ліга

Фратія – Своге – 2:1

Голи: Марінов, 19, Брікнер, 50 – Гелін, 34

Екс-гравець Руха забив у європейському чемпіонаті – його команда іде на першому місці (ВІДЕО)

Фратія дуже впевнено стартувала у чемпіонаті Болгарії, вигравши всі п'ять матчів. Проти Своге перемогу приніс Брікнер, який оформив переможний гол на 50 хвилині.

Варто зауважити, що український півзахисник забиває у другій зустрічі поспіль за Фратію. Він відзначався також у грі проти Марека. До слова, Брікнер не єдиний українець в команді. У складі Фратії перебуває голкіпер Геннадій Ганєв, але він спостерігав за грою з лави запасних.

Іван Брікнер виступав раніше за Суми, донецький Олімпік, Рух, Львів, Альянс, а також пограв у Казахстані та Польщі, перш ніж опинитися в Болгарії.