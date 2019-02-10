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Екс-хавбек Оболоні Куценко перейшов у Кешлу

10:32 30 Читать на русском
Екс-хавбек Оболоні Куценко перейшов у Кешлу
Валерій Куценко / Azerisport

Півзахисник Валерій Куценко став гравцем азербайджанської Кешли.

Досвідчений українець поповнив склад Кешли, повідомляє офіційний сайт клубу.

32-річний Куценко уклав угоду до кінця сезону 2018/19. У новій команді він виступатиме під 32-м номером. Попереднім клубо хавбека була молдовська Сперанца, в складі якої він зіграв 24 матчі, в яких забив 1 м'яч.

Валерій Куценко є уродженцем Кременчука. На професійному рівні в Україні він грав за Дніпро, Оболонь, Кривбас, Ворсклу, Чорноморець і Миколаїв. Також півзахисник виступав у Білорусі та Латвії.

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Теги
Світ Валерій Куценко Валерій Куценко Азербайджан Кешла Кешла
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