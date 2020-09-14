Колишній півзахисник Мілана став гравцем команди Карагюмрюк, повідомляє турецький клуб на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Мілан офіційно викупив віце-чемпіона світу Ребіча

34-річний аргентинець дістався новачку Суперліги безкоштовно, оскільки був вільним агентом. Сторони уклали угоду, яка буде діяти до літа 2022 року.

Нагадаємо, останнім клубом Більї був Мілан, в який він перейшов влітку 2017 року з римського Лаціо за 19,7 млн євро. Минулого сезону він провів у футболці "россонері" 14 матчів у Серії А, в яких відзначився лише однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

До слова, нова команда аргентинця у першому турі розгромила Малатьяспор з рахунком 3:0. Білья зможе дебютувати у Суперлізі вже 20 вересня у поєдинку проти Газішехіра.

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