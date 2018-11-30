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Екс-хавбек Металіста Бланко розкішним голом вивів Портленд Тімберс у фінал МЛС

14:51 427 Читать на русском
Екс-хавбек Металіста Бланко розкішним голом вивів Портленд Тімберс у фінал МЛС
Себастьян Бланко / Фото Портленд Тімберс

Колишній легіонер харківського Металіста Себастьян Бланко підкорює МЛС у складі Портленд Тімберс.

Портленд Тімберс розібрався із Спортінг КС (3:2) у фіналі Західної конференції та пробився у фінал МЛС.

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Такого результату переможці досягли не без допомоги екс-хавбека харківського Металіста Себастьяна Бланко. Аргентинець відзначився неймовірним голом з дальньої дистанції.

У фіналі МЛС Портленду протистоятиме Атланта Юнайтед. Поєдинок відбудеться 8 грудня.

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