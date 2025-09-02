Бетіс на офіційному сайті оголосив про річну оренду півзахисника Соф'яна Амрабата з Фенербахче.

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, угода між клубами не передбачає опції викупу. 29-річний півзахисник сам наполягав на переході в Бетіс. "Зелені" також посилили свій склад Антоні, який грав з Амрабатом в Манчестер Юнайтед.

Соф'ян виступав за такі клуби Брюгге, Верона, Фіорентина. За Фенербахче він відіграв у 45 матчах, в яких забив три голи та віддав чотири асисти.

