Екс-хавбек Манчестер Юнайтед возз'єднався з колишнім партнером в іспанському клубі
15:44 - Читати іншою мовою
Півзахисник Фенербахче Соф'ян Амрабат продовжить кар'єру в Іспанії.
Бетіс на офіційному сайті оголосив про річну оренду півзахисника Соф'яна Амрабата з Фенербахче.
МЮ офіційно здихався Антоні – 100-мільйонний провал випросив повернення до фіналіста єврокубка
Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, угода між клубами не передбачає опції викупу. 29-річний півзахисник сам наполягав на переході в Бетіс. "Зелені" також посилили свій склад Антоні, який грав з Амрабатом в Манчестер Юнайтед.
Соф'ян виступав за такі клуби Брюгге, Верона, Фіорентина. За Фенербахче він відіграв у 45 матчах, в яких забив три голи та віддав чотири асисти.
Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter