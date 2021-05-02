35-річний вінгер був затриманий поліцією за те, що спав п'яним у власному автомобілі поблизу будинку своєї подруги, повідомляє The Sun.

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Поліцейські виявили Іглза о 3:15 ночі, коли він впав на кермо свого розкішного Audi та пронизливим сигналом перевищив утричі допустимий рівень шуму. Гравець приїхав до будинку Дженіфер Меткалф – зірки британських серіалів, але не застав дівчину вдома. Іглз задрімав в авто, а потім схвильовані сусіди викликали копів.

У ході судового розгляду прокурор заявив, що атакувальний хавбек був пристебнутий ремнем безпеки, що вкупі з ввімкненим двигуном свідчить про намір Іглза поїхати геть. Завадив такому розвитку подій – нібито стан алкогольного сп'яніння футболіста.

Щоправда, адвокат Іглза переконує, що двигун працював лише задля того, щоб зарядився його смартфон. Сам хавбек наполягає, що не був п'яним, оскільки вжив мінімум алкоголю.

Відзначимо, що стосунки Іглза з Меткалф розпочалися торік у жовтні. Акторка набула зіркового статусу за гру в мильній опері Hollyoaks Later. До цього ветеран 8 років зустрічався із подругою Меткалф Даніель Мітчінсон.

Нагадаємо, Кріс Іглз є продуктом академії Манчестер Юнайтед і дебютував за "червоних дияволів" на професіональному рівні ще в сезоні 2003/04. Закріпитися у команді сера Алекса Фергюсона вінгер, однак, не зміг. У першій команді манкуніанців він провів лише 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч – Евертону в АПЛ.

Також він виступав в оренді за Вотфорд, Шеффілд Венсдей і нідерландський Неймеген. Потім у кар'єрі англійця були Бернлі, Болтон, Блекпул, Чарльтон, Бері, Аккрінгтон Стенлі, Порт Вейл, Росс Каунті та Олдхем. Нині Іглз перебуває у статусі вільного агента.

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Світлини Дженіфер Меткалф: