Суонсі 3 травня влаштує проводи 35-річному валлійцю у останньому турі Чемпіоншипу проти Оксфорд Юнайтед.

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"Це надзвичайно складно. Я не поставився до цього легковажно, багато часу витратив на роздуми. Час настав. Я ухвалив рішення на 100% близько місяця тому. Я не був упевнений, як складуться останні кілька тижнів, як я сприйму це, але насправді це був хороший період. Мені сподобалося", – поділився Аллен.

Хавбек розпочинав і завершував кар'єру в Суонсі, з яким здобув єдиний титул – перемога у третьому дивізіоні Англії 2007/08. Також були Рексем, Ліверпуль та Сток Сіті. За національну збірну Уельсу Аллен відіграв 77 матчів і відзначився 2 голами. Головним успіхом з "драконами" став півфінал Євро-2016.

Щоправда, українцям Аллен запам'ятався не з найкращого боку. У червні 2022 року він вдарив по нозі Андрія Ярмоленка і мав "привезти" пенальті у матчі за вихід на чемпіонат світу. Втім, іспанський рефері Матеу Лаос чомусь пробачив Джо, а Уельс забрав путівку через прикрий автогол Ярмоленка.

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