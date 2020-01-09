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Екс-хавбек Карпат, який покинув Львів зі скандалом, став гравцем уругвайського топ-клубу

12:40 890 Читать на русском
Екс-хавбек Карпат, який покинув Львів зі скандалом, став гравцем уругвайського топ-клубу
Кевін Мендес / фото: Дефенсор

Уругвайський півзахисник Кевін Мендес вирішив продовжити кар'єру на Батьківщині.

Мендес у статусі вільного агента підписав контракт з Дефенсором, повідомляє прес-служба уругвайського клубу. Деталі угоди з 23-річним гравцем не розголошуються.

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Дефенсор базується у столиці Уругваю, Монтевідео. Це один із трьох найіменитіших клубів країни. Однак у минулому розіграші чемпіонату посів лише 9 місце.

Додамо, що Карпати ще в серпні минулого літа розірвали контракт з Мендесом, який зламав щелепу молодому гравцеві львів'ян. Він повернувся в Уругвай і до тепер був без клубу. За Карпати хавбек провів 15 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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Дефенсор Спортінг Дефенсор Спортінг Світ Кевін Мендес Кевін Мендес
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